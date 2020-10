Andrej Šter o tem, da je tisti, ki je v tem drugem valu potoval predaleč, podoben otroku, ki je predaleč vrgel kamen

»Takšne akcije, kot je bila ob prvem valu, ne bo več. To je tudi načelna odločitev vseh držav Evropske unije, Nemčije, Francije, Skandinavije in tako naprej. Glavni razlog vidim v tem, da zdaj pač ne moremo več govoriti o tem, da je koga na potovanju pandemija presenetila. Tisti, ki je v tem drugem valu potoval predaleč, je podoben otroku, ki je predaleč vrgel kamen. S slovenskega vidika je pomembno še, da so naše kapacitete za prevoze enake ničli.«