Karabinjerji so pridobili dokaze o 16 poskusih izsiljevanja in šestih uspešnih izsiljevanjih. V več kot desetih primerih so preiskavo sprožile žrtve, ki so izsiljevanje prijavile policiji.

»Želimo se zahvaliti podjetnikom, ki so nam zaupali, številni med njimi so do nas prišlo spontano,"« je dejal poveljnik karabinjerjev v palermski pokrajini Arturo Guarino.

Prijeti mafijci so osumljeni tudi preprodajanja droge, tatvin, požiga, preprodaje ukradenega blaga in sodelovanja pri poskusu umora.

Ukvarjali so se s tipičnimi dejavnostmi mafijskega nadzora ozemlja, je dejal Guarino. Med drugim so organizirali slavje ob prazniku krajevnega zavetnika in zahtevali denar za vrnitev ukradenih skuterjev.

Mafijci so prav tako reševali družinske spore, najemodajalcem pomagali deložirati najemnike in posredovali v sporih med rivalskimi navijaškimi skupinami palermskega nogometnega kluba, poroča nemška tiskovna agencija dpa.