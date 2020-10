V predsedniški palači so se danes na povabilo predsednika Boruta Pahorja zbrali najvišji predstavniki treh vej oblasti, predsednik DZ Igor Zorčič, predsednik vlade Janez Janša, predsednik državnega sveta Alojz Kovšca in predsednik ustavnega sodišča Rajko Knez, predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič, ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič in generalni državni tožilec Drago Šketa. Posvet z naslovom Načelo delitve oblasti – (samo)omejevanje, vzajemni nadzor in medsebojno sodelovanje je prvi tovrsten posvet v slovenski zgodovini.

Predsednik države je v uvodnem nagovoru poudaril, da moderne demokracije temeljijo na vladavini prava, ki zahteva, da so izvršna, zakonodajna in sodna veja oblasti ločene. »Z ustavo določen sistem zavor in ravnovesij vzpostavlja njihov medsebojni nadzor in odvisnost ter zagotavlja, da nobena ne more prevladati nad drugo in da vsaka od njih samostojno izvršuje svojo funkcijo,« je o na papirju imenitno delujočem sistemu uvodoma povedal predsednik. Pobuda za srečanje je bila vsebina pisma, ki ga je avgusta Pahorju poslal predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič, v katerem je opozoril na neprimerno komunikacijo med tremi vejami oblasti. Omizju predstavnikov izvršilne, zakonodajne in sodne veje oblasti je Pahor predal besedo z izrecnim pozivom k spoštljivosti.

Ob tem je nemudoma poudaril, da z ministrstvom, ki ga vodi nasproti mu sedeča Lilijana Kozlovič , prav zgledno sodeluje. Slednja menda ni prav dosti vedela o dokumentu, ki ga je v solo akciji pripravilo zunanje ministrstvo in aprila poslalo v Bruselj. »Ta ocena delovanja slovenskega sodstva je bila podana brez sodelovanja z nami in po naše ni upoštevala realnih podatkov o slovenskem sodstvu,« je dejal Florjančič, ki je še predstavil opažanje, da se »neprimeren odnos posameznih predstavnikov vlade vse bolj kaže tudi v javnosti,« ki vse pogosteje negativno ocenjuje sodstvo. »Ali res ni možna drugačna komunikacija kot javno etiketiranje, omalovaževanje in celo žaljenje?« je vprašal vodja vrhovnega sodišča. Na odgovor mu ni bilo treba dolgo čakati.

Povedal je, da težko razume, kako lahko državni zbor ob predlogih za najvišja sodniška mesta zavrne predlog sodnega sveta, ki je opravil temeljit presejalni postopek, ko pa v sodnem svetu sedi pet predstavnikov, ki jih je izvolil prav državni zbor. Vprašal se ja, ali poslanci nemara ne zaupajo svojim predstavnikom in poudaril, da bi poslanci v državnem zboru morali upoštevati svojo pravico do tega, da glasujejo po lastni presoji in da niso zavezani nikakršnim navodilom. Obregnil se je tudi ob izvršilno vejo oblasti, vlado, in povedal, da čedalje pogosteje zaznava njen podcenjevali pogled do sodne veje oblasti.

Florjančič je povedal, da se želi sodstvo na primeren način odzvati na neprimerne komentarje in napade, ki jih je še posebej v zadnjem času deležno pravosodje. Ob tem je omenil, da zakonodajna oblast kljub dolgotrajnim opozorilom o preobremenjenosti sodne veje oblasti slednji nalaga večanje pristojnosti. »Parlamentarci pravijo, da je pri nas sodnikov nesorazmerno veliko v primerjavi z drugimi članicami EU, ob tem pa prezrejo dejstvo, da smo na področju novoprejetih zadev na tretjem mestu, kar kaže na to, da smo v resnici nesorazmerno obremenjeni,« je pojasnil.

Janša o dogajanju pred tremi desetletji

»Ni mi bilo čisto jasno, o čem bi naj danes tekla debata, vendar vidim iz seznama vabljenih, da gre predvsem za vprašanje sodne veje oblasti, katere predstavniki danes tukaj prevladujejo,« je dejal predstavnik izvršilne veje oblasti, premier Janez Janša, ki je svoj pogled na možnosti sodelovanja med posameznimi vejami oblasti odločil prikazati skozi prizmo grozovitosti, ki jih je pretrpel na svoji politični poti. Omizje je vnovič prisluhnilo, kaj vse je Janša pretrpel na svoji politični poti.

»Pred 32 leti, po enem tednu gladovne stavke, so mi v celico prinesli zakon o kazenskem postopku v takratni SFRJ in SRS. Tam sem prebral, da je sodna veja orodje komunistične partije za uresničevanje njenega programa, kazensko pravo pa orodje za uničenje razrednega sovražnika,« se je spominjal in Florjančiču dejal, da pri tem ni šlo za sodne zmote, ampak za sistematično uničevanje ljudi. »Treba je potrditi, da je v prvih letih po osamosvojitvi sodstvo naredilo veliko za odpravljanje krivic. Pri tistih, ki so preživeli,« je dodal.

V nadaljevanju je govoril o množičnih moriščih in primerih, ki ne po našem in ne po mednarodnem pravu nikoli ne zastarajo, pa jih naša sodišča niso obravnavala, na kar mu je Florjančič odvrnil, da sodstvo ne obravnava zadev iz prejšnje države, odloča lahko zgolj o zahtevkih, ki jih pristojni organi vložijo, če teh zahtevkov ni, pa sodna veja oblasti po uradni dolžnosti ne vodi nobenega postopka.

Janša je še podal oceno, da je zaupanje v sodstvo drastično padlo. Predlaga debirokratizacijo in večjo odprtost sodne veje oblasti. »Nekaj časa smo poslušali, da je vse, kar naredi sodstvo, treba spoštovati, kar torej to vejo oblasti postavlja nad nek piedestal, nad papeža,« meni Janša. »Ugled si je treba zaslužiti,« je pristavil in poudaril, da se zaveda, da v Sloveniji politika ne uživa visokega zaupanja, a tega ne vidi kot večjo težavo, saj so volitve v rednih intervalih. »Vsi smo na prepihu, sodniki pa imajo trajen mandat,« je dejal. »Težko je poslušati, kako so nekateri prizadeti, ko so deležni kritik, po drugi strani pa ljudje zaradi tako imenovanih sodnih zmot umirajo, imajo uničene družine in kariere,« je navrgel Florjančiču.

»Če sodstvo ne bo zmožno samorefleksije in reforme, bodo protestirali tisti, ki jim uničujete življenja,« je napovedal predsednik vlade in dodal, da bodo ti protesti drugačni od zdajšnjih petkovih, ko »protestirajo tisti, ki branijo svoje privilegije«. Na koncu je predsedniku vrhovnega sodišča svetoval, da sodna veja oblasti temeljito preuči zakon, ki ga imajo sedaj ne klopeh slovaški poslanci. »Ta zakon spreminja nekaj več kot 20 predpisov s področja sodstva in pravosodja in dela tisto, kar moramo tudi mi narediti. Na Slovaškem je prišlo do množičnih demonstracij, do aretacij sodnikov, mislim, da jih je trenutno v zaporu preko 30, in mislim, da jih bo v naslednjih tednih še dvakrat toliko,« je razlagal Janša in dodal, da misli, da se »v Sloveniji lahko izognemo temu«.