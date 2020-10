Znanstveniki so želeli ugotoviti, ali bi lahko imela zdravila, ki vsebujejo kovine in jih običajno uporabljajo proti bakterijam, tudi antivirusne lastnosti, ki bi pomagale v boju proti novemu koronavirusu. Na podlagi preizkusov na hrčkih so ugotovili, da eno od tovrstnih zdravil ranitidin-bizmutov citrat (RBC) potencialno deluje proti virusu sars-cov-2. »RBC lahko količino virusa v pljučih okuženega hrčka zmanjša za desetkrat,« je povedal raziskovalec na hongkonški univerzi Runming Wang.

Za razliko od zdravil remdesivir in deksametazon, ki ju že uporabljajo pri bolnikih s covidom-19, je to zdravilo splošno dostopno in varno. Remdesivir je namreč precej drag, deksametazon pa zavira delovanje imunskega sistema in predstavlja tveganje za bolnike.