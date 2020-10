Na cesti skozi Savlje vas bo manjša lesena tabla usmerila do sveže zelenjave, ki jo na kmetiji Čerin pridelujejo že več generacij. Kot pravi Ivan Čerin, ki je kmetijo prevzel od staršev, Savlje izgubljajo podobo ruralnega okolja. »Še pred petnajstimi leti smo imeli pri nas zbiralnico mleka, trideset kmetij ga je dostavljalo. Danes smo v Savljah le še trije kmetje, v Klečah samo še eden. Se bojim, da čez deset let ne bo nobenega več,« je povedal sogovornik, ki smo ga ujeli v trgovinici s svežo, doma pridelano zelenjavo.

Prodajajo doma pridelano zelenjavo

Kot pravi, bo junija dve leti, kar sta z ženo Jerco odprla vrata Domačega vrtička. Gre za trgovino, ki deluje na zaupanje. »Za zdaj sva s prodajo zadovoljna, tudi ljudje so pošteni,« je povedal, a vseeno omenil dva vloma. Enkrat so odnesli blagajno, pred tremi meseci pa so odtrgali ključavnico z vrat in iskali denar. »In mi smo se bali, da bodo nosili ven gajbice z zelenjavo,« se je nasmehnil in dodal, da so ljudje, ki kupujejo pri njih, vedno pošteni. Z ženo sta imela kar nekaj težav pri izbiri imena: »Ime Domači vrtiček sva izbrala, ker imava na 30 hektarjev veliki kmetiji še manjši rastlinjak. Prodajamo sezonsko zelenjavo, kar se da, spravimo v hladilnico za zimo.«

In kako dejansko deluje trgovina na zaupanje? Gre za samopostrežno trgovino, vanjo lahko vstopi vsak in si izbere zelenjavo. Na tehtnici stehta, koliko je nabral, denar pa odloži v blagajno. »Denar je treba odšteti točno, saj ni vračanja,« je povedal Čerin in v smehu dodal, da se stranke rade »pohvalijo«, da ves teden zbirajo kovance za obisk v Domačem vrtičku. Trenutno je v trgovinici pestra ponudba zelenjave od svežega paradižnika, kumar, jajčevcev do korenja, špinače, svežega zelja. »Imamo tudi slovenski česen, pa čebulo, kolerabo in rdečo peso. Poleg hokaido buč že prodajamo tudi te, ki so primerne za izrezovanje za noč čarovnic,« je ponudbo opisal Čerin, žena Jerca pa ga je dopolnila, da bo kmalu na policah poleg glavnate solate še radič, posejali so tudi že motovilec.