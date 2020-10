Direktor hrvaške policije Nikola Milina je v današnjem pogovoru za hrvaški radio potrdil, da so policisti v objektih, ki jih uporablja družina napadalca v vasi Kletište pri Kutini, našli več kosov orožja in streliva. Našli so dve puški z optičnim strelnim daljnogledom in dušilci ter skoraj 1200 kosov streliva. Zato je policija pridržala 57-letnega očeta strelca.

Stanje huje ranjenega 31-letnega policista je po operaciji, ki jo je prestal v ponedeljek, stabilno, je dodal Milina. V zagrebški bolnišnici sester usmiljenk so v ponedeljek potrdili, da so policistu rešili roko, v katero je dobil dva strela. Imel je še dve strelni rani v predelu trupa. Milina je poudaril, da motiv napada še ni znan.

Potrdil je, da je napadalec streljal z brzostrelko na še dva policista, ki sta varovala trg, na katerem so okoli zgodovinske cerkve svetega Marka poslopja hrvaške vlade, sabora in ustavnega sodišča. Potem ko je zadel policista na vhodu v Banske dvore, je eden od njegovih kolegov streljal na napadalca, a je ta pobegnil. Kmalu zatem je storil samomor s pištolo, ki jo je prav tako imel s seboj, je objavila policija.

Sledi ekstremizma na družbenih omrežjih Strelec Danijel Bezuk je po napadu na svojem profilu na facebooku zapisal, da je bilo »dovolj prevar in brezobzirnega teptanja človeških vrednot brez odgovornosti«. Z njegovega profila na facebooku je videti, da je imel rad orožje in da je zagovarjal nasilje do Srbov. Med drugim se je fotografiral, oblečen v majico z zloglasnim ustaškim napisom Za dom spremni. V objavah je izpostavljal, da ima rad zloglasnega pevca Marka Perkovića Thompsona, pa tudi saborskega poslanca in predsednika skrajno desne opozicijske stranke Domovinsko gibanje Miroslava Škora. Izražal je tudi pripadnost navijaški skupini zagrebškega nogometnega moštva Dinamo. Hrvaški mediji so poročali, da sta bila oče in stric napadalca veterana vojne na Hrvaškem in da je stric umrl v Vukovarju leta 1991 kot pripadnik takratnih paravojaških hrvaških obrambnih sil (HOS). Hrvaški premier Andrej Plenković je ponedeljkov napad označil za poskus umora, a so med preiskavo zanikali, da bi šlo za osebni obračun med napadalcem in ranjenim policistom. Časnik Jutarnji list danes ocenjuje, da je šlo za terorizem, hrvaški vladi pa da ni v interesu, da bi državo omenjali v kontekstu terorističnih napadov.