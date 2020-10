Kot so pojasnili na Policijski upravi Novo mesto, so kriminalisti med preiskavo ugotovili, da so storilci s pomočjo posebnih elektronskih naprav umetno ustvarili mednarodne telefonske klice v okviru gostovanja (roaming) na škodo slovenskega mobilnega operaterja.

Storilci so uporabili sim kartice tujega operaterja, jih s posebnimi napravami povezali in prikazali, kot bi bile oziroma da gostujejo v Sloveniji. S pomočjo teh naprav so ovadeni opravili veliko količino umetno generiranih klicev in si tako poskušali pridobiti protipravno premoženjsko korist. Za gostovanje je bilo namreč potrebno plačilo posameznemu operaterju, ki je omogočil klice do vključno kličoče telefonske številke. S tem so si skušali pridobiti protipravno premoženjsko korist, v škodo enega slovenskega mobilnega operaterja, v skupni višini skoraj 61.000 evrov, so pojasnili na novomeški policijski upravi.

Za kaznivo dejanje goljufije je zagrožena kazen v višini od enega do osmih let zapora. Predkazenski postopek je usmerjalo okrožno državno tožilstvo v Novem mestu, so še zapisali na policiji.