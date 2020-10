Včeraj je bilo ob 3308 testiranjih potrjenih 397 okužb s covid-19. Nacionalni inštitut za javno zdravje pa je bil dodatno obveščen o primeru slovenskega državljana, ki je bil pozitiven na testiranju v Avstriji. Bolniško oskrbo je potrebovalo že 180 okuženih s covid-19, 32 jih je bilo na intenzivni negi, štiri osebe so umrle. Epidemiološka poizvedovanja danes še potekajo, podatki, obdelani do novinarske konference, pa kažejo približno enako sliko kot v zadnjih dnevih oziroma tednih. Virus se po besedah Jelka Kacina še naprej najhitreje širi med zdravstvenimi delavci in med zaposlenimi na šolah, čeprav delež vseh okuženih v izobraževalnem sistemu še naprej ostaja »zelo nizek«.

Okužbe v domovih za starejše

»Virus se še naprej širi po domovih za starejše, že včeraj se je pojavilo novo večje žarišče v Trubarjevem domu upokojencev v Loki pri Zidanem Mostu, kjer so potrdili okužbo pri 31 stanovalcih in devetih zaposlenih. Nove okužbe imajo tudi v Centru slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, kjer je bilo včeraj pozitivnih 18 stanovalcev in pet zaposlenih. Prvo okužbo so potrdili še v Domu upokojencev Kranj, pa v Domu starejših občanov Petra Uzarja v Tržiču in v Domu starejših občanov Trebnje. Ponovno se je okužba pojavila tudi v Črnomlju.« Po zadnjih podatkih pa naj sicer ne bi bilo novih okužb v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem.

V luči tega je vladni govorec vnovič pozval vse, ki bi pri sebi sumili okužbo, da ostanejo doma in na ta način preprečijo vnos virusa v zdravstvene in izobraževalne organizacije. Sledilo je opozorilo glede notranjega druženja večjega števila oseb. »Vedno več je zabav v različnih kočah, tudi lovskih kočah, ki so zelo oblegane, ker so na bolj odmaknjenih območjih. A tudi druženje daleč stran od ostalih ljudi je še vedno druženje, ki v primeru druženja ljudi, ki ne živijo v istem gospodinjstvu, močno povečajo tveganje za prenos in širjenje virusa,« je dejal Kacin.