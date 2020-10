Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.

Ponoči se bo v večjem delu Slovenije zjasnilo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 4, v alpskih dolinah okoli -3, ob morju 8 stopinj Celzija.

V sredo čez dan se bo od jugozahoda oblačnost povečala, le ponekod v severni in vzhodni Sloveniji bo še dokaj sončno. Predvsem ponekod v hribovitih zahodnih krajih bo občasno rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo oblačno s padavinami. Meja sneženja bo med 1000 in 1300 metri nadmorske višine. Zapihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Tudi v petek bo še oblačno z občasnimi padavinami in burjo na Primorskem.

Vremenska slika: Nad vzhodno Evropo in Balkanom je ciklonsko območje, v višinah pa nad večjim delom Evrope jedro hladnega in vlažnega zraka.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno, v krajih vzhodno od nas pretežno oblačno, občasno bo rahlo deževalo.

V sredo bo v krajih vzhodno in severno od nas pretežno jasno, drugod se bo postopno pooblačilo. V Gorskem Kotarju bo občasno rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodni veter.

Biovreme: Danes in v sredo bo vremenski vpliv zmerno obremenilen. Občutljivi ljudje bodo imeli značilne vremensko pogojene težave.