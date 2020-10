Zamisel za film, za katerega je scenarij napisala Laeta Kalogridis, je bila prav igralkina, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Izraelska igralka Gal Gadot, ki je zaslovela kot Čudežna ženska oziroma superjunakinja v franšizi Wonder Woman, bo v biografski drami zaigrala Kleopatro, ki so jo tudi sicer v filmski zgodovini večinoma upodabljale igralke bele polti. Med njimi so bile Claudette Colbert, Vivien Leigh in slovita Elizabeth Taylor, so spomnili pri dpa.

Kleopatra VII. je bila zadnji vladar iz makedonske Ptolemajske dinastije. Sedem egipčanskih kraljic se je imenovalo Kleopatra, a najbolj znana med njimi je bila zadnja. Ker še danes ni povsem znana identiteta Kleopatrine matere, tudi njena etničnost ostaja neznanka, še piše dpa.