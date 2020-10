»Kar se je začelo kot v veliki meri mirno proslavljanje novega naslova NBA Lakers v središču Los Angelesa, se je pozno zvečer spremenilo v spopade s policijo, nasilno in uničujoče vedenje,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v ponedeljek sporočila policija v Los Angelesu.

V bližini domače dvorane moštva Lakers, Staples Center, se je kljub omejitvam zaradi pandemije novega koronavirusa zbralo približno 1000 navijačev jezernikov, ki so želeli proslaviti zmago proti Miami Heat s 106:93 in osvojeni naslov.

»Med navijače pa so se pomešali tudi posamezniki, ki so začeli na policiste metati steklenice, kamenje in druge predmete,« je še zapisala policija.

Policija se je zato odločila, da bo prekinila shod in razgnala množico, a se je del navijačev uprl in začel nasilno vesti. Zadeve so ušle izpod nadzora, v nasilju, ki je sledilo, je bilo poškodovanih več kot 30 stavb in prodajaln, 76 ljudi pa je bilo aretiranih zaradi vandalizma in napada na policiste.

Na spletnih omrežjih so zaokrožili video posnetki, na katerih je mogoče videti, kako policisti v polni opremi na ljudi streljajo z gumijastimi naboji, v odgovor pa je več ljudi metalo predmete na policiste, nekateri pa so poskušali poškodovati policijska vozila, še poroča AFP.

Oblasti so sicer ljudi pozvale, naj se pred tekmo ne zbirajo v središču mesta zaradi omejitev, povezanih s pandemijo covida-19, in dejstva, da na zaslonih zunaj dvorane ne bodo predvajali tekme.

Vse tekme zaključka sezone lige NBA so potekali v zabaviščnem središču Disneya v Orlandu, kjer je lige NBA organizirala poseben mehurček, da bi preprečila širjenje okužb z novim koronavirusom.