Potrjevanje ameriških vrhovnih sodnikov v senatu je že v običajnih okoliščinah občutljiv politični dogodek – dovolj se je spomniti predlanskega zaslišanja Bretta Kavanaugha, ki so mu demokrati očitali srednješolsko spolno nasilje, republikanci pa odgovarjali, da mu hoče opozicija uničiti življenje zaradi političnih ciljev. Kavanaugh je bil potem potrjen in je danes eden od osmih vrhovnih sodnikov, izpraznjeni sedež prejšnji mesec umrle Ruth Bader Ginsburg pa naj bi po predlogu predsednika Trumpa zasedla 48-letna Amy Coney Barrett, katere štiridnevno zaslišanje v senatnem odboru za pravosodje se je začelo včeraj. Pričakovati je, da ne bo padlo na takšen nivo kot Kavanaughovo, zato pa poteka v bistveno bolj občutljivem trenutku tri tedne pred predsedniškimi volitvami, zaradi česar demokrati trdijo, da je postopek imenovanja nelegitimen, saj da bi morali odločitev (posredno) prepustiti volilcem. Njihovo nasprotovanje je bolj posledica zavedanja, da se z imenovanjem Coney-Barrettove vrhovnemu sodišču obeta dolgoletna konservativna večina, kar je obenem tudi razlog, zakaj republikanci tako hitijo. Navsezadnje je povsem mogoče, da bo vrhovno sodišče letos odločalo tudi o predsedniških volitvah.

Demokrati so se preračunljivo usmerili v zdravstveno reformo

Demokrati imenovanja ne morejo preprečiti, ker jim manjka glasov. Zato pa skušajo iz zaslišanja potegniti čim več političnih točk pred 3. novembrom, ko bodo potekale tudi kongresne oziroma senatne volitve, pri čemer so trije republikanski člani odbora sredi tesne bitke za ponovno izvolitev, tudi predsedujoči oboru Lindsey Graham. Strategija demokratov je, da Coney-Barrettovo predstavijo kot sodnico, ki bo glasovala za razveljavitev Obamove zdravstvene reforme, ki jo podpirajo tri petine neodvisnih volilcev in ki ima še več teže v času pandemije. »Republikanci so končno spoznali, da je zdravstvena reforma daleč preveč priljubljena, da bi jo lahko odpravili v kongresu, zato ga poskušajo zdaj obiti in prepustiti umazano delo vrhovnemu sodišču,« je dejala demokratska podpredsedniška kandidatka, senatorka Kamala Harris. Demokrati tudi trdijo, da bi morali zaslišanje v času pandemije odpovedati. Nekateri demokrati nastopajo virtualno, večina pa je tam v živo, tudi republikanski senator Mike Lee, ki so mu okužbo odkrili pred enajstimi dnevi.