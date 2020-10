Občino Sveta Trojica so med žarišča uvrstili po pomoti

Občani Svete Trojice so bili konec tedna v skrbeh zaradi objave novice o 21 novih okužbah s koronavirusom. Toda občini so jih na NIJZ pripisali po pomoti. Skupne številke za Slovenijo, od katerih bodo odvisne morebitne zaostritve ukrepov, pa so po njihovih zagotovilih zanesljive.