Sanacija bank: Banko Slovenije spet moti nadzor računskega sodišča

V Banki Slovenije so prepričani, da je računsko sodišče pri reviziji sanacije bank leta 2013 in 2014 preveč poseglo v njihovo neodvisnost. Tik pred objavo poročila računskega sodišča so zato v ustavno presojo poslali zakonski člen, ki omogoča revizijo centralne banke. S tem bi lahko preprečili objavo ugotovitev.