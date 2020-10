Britanski premier Boris Johnson je hotel sporazum o novih dvostranskih odnosih z Evropsko unijo po koncu prehodnega obdobja skleniti najkasneje do konca tega tedna. Čeprav britanska vlada še naprej želi skleniti dogovor z EU v naslednjih petih dneh, je verjetnost za to majhna, saj se strani še nista dogovorili o najtežjih vprašanjih. Ob tem pa bi lahko pogajanja propadla zaradi gospodarsko manj pomembnega vprašanja, namreč ribištva v vodah Velike Britanije. Diplomatska in pogajalska vročica se zato v teh dneh stopnjuje.

London za korenite spremembe Kakšne bodo ribiške pravice članic EU v Veliki Britaniji od 1. januarja 2021 naprej, je postalo eno izmed pomembnih pogajalskih vprašanj tako za Združeno kraljestvo kot za osem severnoevropskih članic Unije, ki so v preteklih desetletjih imele koristi od bogatih ribolovnih območij britanskih ozemeljskih voda in britanske izključne ekonomske cone v Severnem morju. Britanci bi v novem dogovoru o ribištvu radi zase dosegli bistveno boljše razdelitvene kvote, kot jim jih daje v 70. letih prejšnjega stoletja dogovorjena skupna evropska ribiška politika, katere namen je bil vzpostaviti trajnostni ribolov v evropskih morjih. Ribičem iz tako imenovane obalne osmerice (svoje ribiške interese najmočneje zastopajo Francija, Nizozemska, Belgija in Danska) pa je v interesu, da bi ohranili čim večje kvote ribolova v britanskih vodah. Tam smejo do vsega šest milj pred obalo Združenega kraljestva na letni ravni poloviti približno 700.000 ton rib. Britanske ribiške ladje pa imajo možnost dostopa tudi do drugih evropskih voda, a smejo tam iz morja potegniti največ 100.000 ton rib. Dejansko britanske ribiške ladje večinoma niso daljše od desetih metrov in sploh ne zmorejo daljših plovb v tuje vode, medtem ko so v domačih vodah soočene z močno konkurenco tudi večjih ribolovnih ladij iz EU. Tako uradni London želi zdaj v pogajanjih za čas po koncu prehodnega obdobja doseči popoln preobrat ribiških kvot.