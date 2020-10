Za košarkarji Cedevite Olimpije je dober teden dni, ki ga verjetno ne bodo pozabili do konca življenja. Po okužbi Alena Hodžića s koronavirusom so morali v desetdnevno karanteno, zaradi katere so za zeleno mizo izgubili tekmo 2. kroga evropskega pokala proti Bursasporju z 0:20. Od takrat so preostali igralci opravili že kar tri testiranja, vsakokrat pa so bili vsi negativni. Po novih priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje v ljubljanskem kolektivu smatrajo, da se bolj odgovorno ne bi mogli obnašati, zato bodo današnjo tekmo 3. kroga evropskega pokala proti Gran Canarii igrali, le da tokrat izjemoma brez navijačev. Zmaji bodo na tekmo prišli neposredno iz karantene, zato trener Jurica Golemac ne ve, kaj lahko pričakuje.

»Kakšne posledice bo prineslo dejstvo, da so igralci zadnji teden preživeli oddaljeni od igrišč, bomo videli. Tveganje za poškodbe se absolutno poveča, to je dejstvo. Igralci so sicer po navodilih strokovnega vodstva individualno trenirali, vemo pa, da se individualen trening ne more enačiti s trenažnim procesom, ki ga lahko celotna ekipa skupaj opravi v dvorani. Verjamem, da bomo ne glede na nevšečnosti storili vse, kar je v naši moči, da vknjižimo zmago,« je povedal športni direktor Olimpije Sani Bečirović.

Glede na okoliščine je jasno, da so Ljubljančani danes pred izredno težko nalogo. Igralci so lahko doma med štirimi stenami skrbeli za fizično pripravo, medtem ko bodo kondicijsko zagotovo v zaostanku v primerjavi z nasprotnikom. Če kaj, so lahko Gran Canario dobro preučili, a vprašanje, ali bo to igralo kakšno vlogo. Špansko moštvo ima v skupini D evropskega pokala ob Trentinu dve zmagi in je še brez poraza. Slabše jim gre v domačem prvenstvu, v katerem so na štirih tekmah trikrat klonili. V prvem krogu so bili boljši od Bilbaa, nato pa zapored izgubili proti Burgosu, Zaragozi in madridskemu Realu, skupaj povprečno s kar 24,7 točke razlike.

»Gran Canaria je zelo kakovostna ekipa, ki v naši skupini v tej sezoni za zdaj še ne pozna poraza. Moštvo je prenovljeno, vodi ga nov glavni trener Porfirio Fisac. Na vsakem igralnem položaju ima špansko moštvo po dva kakovostna posameznika. Čaka nas zelo težko delo, sploh glede na okoliščine v zadnjem tednu. Kljub temu bomo dali od sebe vse, da pridemo do prve zmage v evropskem pokalu,« pravi trener Jurica Golemac, ki se dobro zaveda, da bi bilo njegovo moštvo v primeru tretjega zaporednega poraza v zapletenem položaju, kar se tiče napredovanja v drugi del tekmovanja. Morda utegne biti ravno jeza zaradi dogajanja tista iskrica, ki bo v očeh košarkarjev Olimpija danes zanetila prepotrebni ogenj. »Vemo, da bo obračun z Gran Canario zahteven, ampak se težke preizkušnje veselimo. Po tem, kar se je z nami dogajalo v zadnjem tednu dni, se zelo veselimo, da bomo znova stopili na parket in tekmovali,« sporoča za zdaj prvo ime Olimpije v letošnji sezoni Kendrick Perry.