Kljub trenutnim razmeram je ekipi, ki je stala za ljubljanskim tednom mode, uspelo do konca pripeljati že dvanajsto edicijo praktično edinega tako velikega modnega dogodka pri nas. »Letošnji teden mode je oblikovalcem dal priložnost, da smo se res lahko izrazili v svojem slogu. Ker predstavitve v takšnih okvirih, ki smo jih bili vajeni doslej, zaradi razmer niso bile mogoče, nam je ekipa LJFW pustila veliko kreativnega prostora, tako da smo lahko kolekcije predstavili na svoj način,« je ob sklepnem modnem salonu povedala oblikovalka Petja Zorec, ki je v vlogi predavateljice na NTF mentorirala tudi mnoge študente, ki so se imeli možnost prestaviti v podhodu Ajdovščina.

Kombinacija zaščite in mode

Prav z letošnjo edicijo so organizatorji programa in prisotni modni oblikovalci želeli kulturni javnosti ponuditi možnost in prostor za kreativno izražanje, sporočilnost in nagovor k razmisleku o trajnostnem načinu življenja in varstvu okolja ter skupnosti, v kateri živimo. Obiskovalcem pa omogočiti pobeg od hitrega vsakdanjika, uvid v ustvarjalni angažma ter dostop do drugačnega pogleda na svet in umetnost. Tudi skozi obrazne maske, ki so pri nas postale vsakodnevni modni dodatek, k njegovi priljubljenosti pa so zagotovo veliko prispevali tudi naši modni oblikovalci. Ker je uporaba mask tako močno porasla, so se številni obrnili k iskanju načinov za kombinacijo zaščite in mode.

In nekaj tovrstnih idej so obiskovalci in spremljevalci modnega dogodka v prestolnici lahko ujeli tudi na revijah v ljubljanskem podhodu Ajdovščina ter Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. Da so tudi manekenke pri nekaterih oblikovalcih nosile obrazne maske, je bilo vsaj po besedah oblikovalke Jone Bednjanec bolj želja organizatorja, ki se je pred začetkom modnega dogodka lovil glede navodil NIJZ. »Iz ostankov pletenin iz kolekcije sem šiviljam dala narediti obrazne maske. Tudi sicer poskušam vedno porabiti oziroma uporabiti vsak kos blaga. Da bodo obrazne maske tako dobro videti, nisem pričakovala,« je iskreno priznala Bednjančeva. »In čeprav maske na modni brvi niso bile potrebne, dekleta so namreč ves čas skrbela za primerno razdaljo, smo jih na koncu tudi zaradi spoštovanja do šivilj uporabili na modnem šovu. Pa tudi dekleta so se v njih, kot so dejala, počutila odlično.« Maske so izdelane iz bombaža, čez katerega je modna oblikovalka našila pletenino.