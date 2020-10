Kristijan Vidmar: Butični siri s Sinjega vrha

Vidmarjevi – Kristijan, njegova partnerica Beti, brat Aljoša in mati Irma – skrbijo za ekološko kmetijo in dobro počutje gostov v Penzionu Sinji vrh nad Ajdovščino, v pogorju nad Vipavsko dolino, od koder sega pogled od Jadranskega morja do Alp. S terase pred penzionom je mogoče opazovati pogorje Učke vse do svetilnika na rtu Savudrija, pogled pa švigne prek Tržaškega zaliva, Gradeža in Tržiča vse do Benetk in v drugo smer do Kamniško-Savinjskih Alp. Penzion Sinji vrh je pravzaprav edina slovenska gorska postojanka, v kateri se lahko okrepčaš z degustacijskim menijem in ob idiličnem pogledu srebaš najboljša vina iz Vipavske doline ter okušaš domače sire, zorjene v katakombah kraško-gorskega sveta.