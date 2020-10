V filmih velikokrat naletimo na avtomobile, ki letijo po zraku. Leteče avtomobile. Večinoma v kakšnih znanstvenofantastičnih ali domišljijskih filmih, pa tudi akcijskih, kot je bil že davno tega, leta 1974, leteči AMC matador coupe Francisca Scaramange (Christopher Lee) v bondijadi Mož z zlato pištolo. A tovrstni avtomobili so takšni, ki so v zraku dlje časa, so že napol letala. Če pa bi pojem »leteči avtomobili« razširili na tiste, ki poletijo za krajši čas, ki se denimo šteje v sekundah, ko avtomobil z veliko hitrostjo zapelje s kakšne višje ležeče ceste in pristane na nižje ležeči (ali kaj podobnega), bi »leteče« avtomobile našli v domala slehernem akcijskem filmu, ki vsebuje avtomobilska preganjanja.

Nekaj med obema opisanima skrajnostma pa je superšportni in v superlimitirani seriji izdelani štirikolesnik lykan hypersport, ki v kadru iz filma Hitri in drzni 7 (Furious 7) najprej poleti z vrha ene stolpnice kompleksa Etihad Towers v Abu Dabiju, pristane sredi naslednje, med vožnjo po kateri avtomobilu ne delajo zavore, zato znova poleti do tretje stolpnice, v kateri potnikoma, Dominicu Torretu (Vin Diesel) in Brianu O'Connerju (Paul Walker) vendarle uspe skočiti iz drvečega avtomobila, ki nato strmoglavi.

Abu Dabi preselili v Atlanto Da oba glavna junaka sploh prideta do avtomobila, je krivo to, da se v njem skriva čip, ki ga morata dobiti, avto pa ima njegov lastnik shranjen kar pri vrhu stolpnice v posebnem »sefu«. Lykan hypersport proizvajalca W motors, znamke iz Združenih arabskih emiratov, je namreč pravi dragulj, vreden 3,4 milijona ameriških dolarjev. Izdelali so ga v vsega sedmih primerkih, vsak pa premore 3,7-litrski motor s 780 konji (573 kilovati) moči, ki avtomobil do 100 kilometrov na uro izstrelijo v 2,8 sekunde in dosežejo najvišjo hitrost 395 kilometrov na uro! Vse to jima pride še kako prav, ko morata z avtomobilom pobegniti z vrha stolpnice, ker jima pač zmanjka časa, da bi nalogo opravila bolj elegantno – med skakanjem in letenjem z eno stolpnice na drugo pa se jima vendarle uspe dokopati do omenjenega čipa. Glede enega najbolj atraktivnih kadrov v celotni franšizi dodajmo, da je filmska ekipa skušala vse skupaj posneti s čim manj računalniške obdelave, zato so dejansko posneli, kako lykan poleti skozi stekla stolpnice in pristane (se razbije) na tleh, le da tega niso snemali v Abu Dabiju, temveč v Atlanti v ZDA. Je pa savdijski lokalni časopis v času snemanja filma kontaktiral nekega profesorja matematike, ki je izračunal, da bi bilo opisano akrobacijo dejansko mogoče izvesti. »A se sam ne bi javil za prostovoljca, ki bi vozil avto,« je dodal.