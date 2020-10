Na protestu v Madridu se je več sto avtomobilov zapeljalo po aveniji Castellana, kjer ob nacionalnem dnevu običajno poteka vojaška parada, ki je bila letos zaradi pandemije covida-19 odpovedana.

Avtomobilski protesti so potekali tudi v Valencii, Sevilli in Malagi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na osrednjem madridskem trgu Colon so se zbrali tudi številni protestniki brez avtomobilov, pri čemer so vsi nosili zaščitne maske. Kritični so bili do vladnega odziva na pandemijo, ki je Španijo močno prizadela.

Razjezila jih je odločitev vlade, da v Madridu zaradi naraščanja števila okužb uvede izredne razmere in stroge omejitvene ukrepe. Izredne razmere so začele veljati v petek, trajale pa bodo 15 dni.

»Vlada zlorablja oblast in sprejema uvaja odločitve z dekretom, kar je v nasprotju z ustavo,« je za AFP izjavil eden od protestnikov.

Vlada pod vodstvom socialistov je izredne razmere uvedla po sporu z desničarskimi regionalnimi oblastmi v Madridu o tem, kako zajeziti širjenje virusa. Omejitveni ukrepi veljajo za 4,5 milijona prebivalcev Madrida in devetih bližnjih mest, ki se lahko gibljejo le znotraj svojih mest, zapustijo pa jih lahko le zaradi odhoda na delo, v šolo ali obiska zdravnika.

Od začetka pandemije so v Španiji potrdili okoli 850.000 primerov novega koronavirusa, zaradi covida-19 je umrlo skoraj 33.000 ljudi.