Kot so danes pojasnili na Policijski upravi Maribor, sta policista z raške policijske postaje ob prihodu ugotovila, da je imela starejša ženska zelo hude poškodbe glave, mlajša pa lažje in da ju je obe pretepel 23-letnik, ki živi v isti hiši. Policista sta osumljenega zato pridržala.

Preiskavo dogodka so nato prevzeli mariborski kriminalisti, na kraj kaznivega dejanja pa sta prišla tudi dežurni preiskovalni sodnik in dežurna tožilka.

Z ogledom kraja dejanja in z zbiranjem obvestil so ugotovili, da se je osumljenec zjutraj sprl s svojim dekletom. Prepir je slišala njegova babica, ki ga je skušala pomiriti, a jo na hodniku stanovanjske hiše fizično napadel in jo hudo telesno poškodoval. Zatem se je vrnil v sobo in pretepel še svoje dekle.

Osumljeni je po dogodku sam po telefonu poklical reševalce in povedal, da je njegova babica sama padla in se poškodovala. Starša ženska je sicer utrpela zelo hude poškodbe, zaradi česar je še vedno v smrtni nevarnosti, medtem ko so 21-letnico po zdravniški oskrbi odpustili v domačo oskrbo.

Za kaznivo dejanje poskus uboja osumljenemu grozi pet do 15 let zapora, za nasilništvo pa še dodatna zaporna kazen do treh let. Organi pregona so moškega v preteklosti že večkrat obravnavali in ga tudi pravnomočno obsodili za kazniva dejanja z elementi nasilja, in sicer za povzročitev tako lahke kot hude poškodbe, nasilništva in nasilja v družini.