Stavbna biologija temelji na mednarodnem standardu priporočil – standard SBM-2015. To pomeni, da ne govorimo o zakonsko določenih mejnih vrednostih, temveč o mednarodnih priporočilih. Pri tem je treba jasno povedati, da stavbna biologija na področju zdravja popolnoma nič ne diagnosticira in tudi nič ne zdravi. Za to so usposobljeni zdravniki.

Zaznavanje bivanjskih obremenitev

Največji problem pri tem je nezmožnost zaznavanja bivanjskih obremenitev z našimi čutili. Za primerjavo poglejmo primer nezdravega prehranjevanja. Človek, ki se odloči, da bo na tem področju zavestno nekaj spremenil na bolje, to lahko stori na dokaj enostaven način. Potrebujemo določene informacije, osnovno znanje in že lahko ukrepamo. Poglavitne so naša volja, vztrajnost in predvsem sprememba življenjskega sloga. Pri našem bivalnem okolju pa to ne gre tako enostavno in zato prihaja do velikih napak. Več let že opozarjamo strokovnjake, ki se ukvarjajo z zdravjem ljudi, da naj na tem področju ne svetujejo na pamet, ker s tem lahko povzročijo več škode kot koristi. Naj odločno poudarim: reševanje problematike bivalnega okolja na področju okoljskih obremenitev ni mogoče brez strokovnih meritev, profesionalne opreme in znanja. Tega problema nikakor ne rešujejo bajaličarji, radiestezisti, šamani, energetski čistilci, mojstri feng šuja … Nič slabega o teh starodavnih modrostih, toda prav na tem področju je največ zlorab.

Kot prvo moramo izpostaviti obremenitve z elektromagnetnimi sevanji. Stanje na tem področju je glede na znanstvene študije alarmantno (www.emfdata.org – zbranih je že več kot 500 znanstvenih študij). Ker vlade, določene inštitucije, industrija in lobiji ne upoštevajo pozivov neodvisne stroke, so se znanstveniki (več kot 250 z vsega sveta) združili v posebno mednarodno združenje (www.emfscientist.org ), kjer opozarjajo o tej problematiki. Osebno me na tem področju najbolj skrbi drastično povečanje pojava elektropreobčutljivosti (EHS) in tudi večkratne kemične občutljivosti (MCS) (vir: http://www.ehs-mcs.org/fichiers/1454070991_Reliable_biomarkers.pdf ). Da o odvisnosti mladih od sodobne tehnologije sploh ne govorimo.