Kakšen način ogrevanja izbrati, da boste prihranili čas in denar ter omogočili sebi in svojim najbližjim resnično udobje? Pred sprejemanjem tako pomembne odločitve je najbolje poiskati usposobljenega strokovnjaka oziroma izvajalca.

Ogrevanje gospodinjstev z zemeljskim plinom je vse bolj priljubljeno in ima v Sloveniji pomemben delež. Razlogov za to je več, predvsem pa takojšnja in enakomerna toplota, nizka cena in visoki dolgoročni prihranki. Ogrevanje s sodobno plinsko kondenzacijsko pečjo namreč omogoča najvišje udobje, visoke izkoristke, varčno porabo energije in posledično nizke obratovalne stroške. Poleg tega je naložba v plinsko kondenzacijsko peč nekajkrat nižja v primerjavi z naložbami v druge ogrevalne naprave, saj vgradnjo peči na zemeljski plin lahko izvedete že za dobrih 3000 evrov.

Naš predlog plinske peči

Izbira peči je vsekakor odvisna od vašega načina življenja in situacije v vašem domu. Na osnovi pogovora z vami in ogleda objekta se pripravi predlog najustreznejše peči in rešitve odvoda dimnih plinov. Četudi je na voljo širok nabor plinskih peči, dovolite, da vam predstavimo napravo, ki je s strani uporabnikov najbolje ocenjena. Plinska kondenzacijska peč Evodens francoskega proizvajalca De Dietrich, ki že več kot 330 let ponuja inovativne tehnične rešitve in velja za enega vodilnih evropskih proizvajalcev ogrevalnih sistemov, je peč nove generacije in sodi v razred premium.

Naprava prepriča z inovativno tehnologijo in dizajnom. Zahvaljujoč medeninastim komponentam je zagotovljena robustna zasnova peči z dolgo življenjsko dobo. Visoko učinkovitost in nizko porabo energije zagotavljajo vrhunski vgrajeni elementi (najsodobnejši toplotni prenosnik iz zlitine aluminij/silicij s samočistilno funkcijo, gorilnik z moduliranim delovanjem, visoko učinkovita obtočna črpalka, 40-litrski nerjavni hranilnik TSV, sanitarna raztezna posoda …), obenem pa navdušuje z edinstveno rešitvijo na trgu, kot je tehnologija Active Refill. Tehnologija je samodejen sistem za dovajanje vode oziroma polnjenje ogrevalnega sistema, ki uporabniku omogoča popolno udobje in zajamčeno varnost.

Proizvajalec je veliko pozornost namenil enostavni vgradnji in vzdrževanju peči. To omogočajo montažna šablona, kovinski okvir z vodno tehtnico, enostaven dostop s sprednje strani peči, osvetljena notranjost naprave …

Evodens AMC je na voljo v različnih izvedbah, in sicer s pretočnim grelnikom TSV, z ločenim akumulacijskem grelnikom različnih velikosti ali pa z vgrajenim 40-litrskim grelnikom moči od 10 do 35 kW. Ogrevanje s pečjo Evodens je nadstandardno in v skladu s pričakovanji prihodnosti. To omogočajo tudi inovativna upravljalna enota na platformi Diematic Evolution z barvnim zaslonom in oddaljeno upravljanje peči prek brezžičnega sobnega termostata Smart TC. Upravljanje peči je mogoče prek aplikacije na pametnem telefonu.

Kondenzacijska peč po direktivi ErP sodi v energijski razred A, z dodanim sobnim termostatom pa dosega razred A+. Poleg vseh konkurenčnih prednosti navdušuje s 5-letno polno garancijo brez kakršnih koli doplačil.