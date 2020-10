Vlada naj bi v prihodnjih tednih po neuradnih informacijah odločala o predlogu sklepa, s katerim bi Huawei označila za dobavitelja z visokim tveganjem. Kot je razvidno iz dokumenta, ki so ga pridobili mediji, je predlog pripravilo ministrstvo za javno upravo in je še v usklajevanju. Kot dobavitelje z visokim tveganjem opredeljuje družbo Huawei in z njo kapitalsko, strukturno ali organizacijsko povezane družbe.

Vodstvo Slovensko-kitajskega poslovnega sveta na čelu s predsednikom Žigo Vavpotičem iz razvijalca aplikacij in medijskih rešitev Outfit 7 je ob opozorilu, da je odprto, stabilno, predvidljivo in enakopravno poslovno okolje ključno za vsako dobro delujoče gospodarsko okolje in je še toliko bolj pomembno v obdobju okrevanja po šoku zaradi pandemije covida-19, izrazilo zaskrbljenost nad pomembnim presedanom, ki bi ga začrtal tak morebitni vladni sklep.

»Sprašujemo se, ali ne bi tovrstna označba pomenila velik madež za dobro ime vsakega podjetja in predstavljala nezakonito diskriminacijo zgolj enega podjetja na podlagi nemerljivih in subjektivnih meril. Nevarnost obstaja, da bi taka odločitev vlade močno zamajala zaupanje tujih investitorjev v slovensko poslovno okolje,« so zapisali v javnem pismu.

Podjetja, tako tuja kot slovenska, potrebujejo predvidljivo poslovno okolje, zato so lahko tovrstne nenadne in nepredvidljive vladne odločitve izredno škodljive," so dodali.

Opozorili so tudi na neposredno gospodarsko škodo za slovenska podjetja v primeru morebitnih kitajskih protiukrepov, kot tudi na možno poslabšanje dvostranskih odnosov s Kitajsko, po tistem, ko sta državi v zadnjih letih "skupaj vlagali veliko naporov v gradnjo mostov, iskanje skupnih (trgovinskih in investicijskih) priložnosti ter dvig slovenskega izvoza v drugo največje svetovno gospodarstvo.

Spomnili so, da ima Kitajska v Sloveniji nekatere strateško pomembne investicije (en tak primer je velenjsko Gorenje, ki je v lasti globalne multinacionalke Hisense), pomembne naložbe na Kitajskem pa imajo tudi slovenska podjetja.

"To moramo s skupnimi napori negovati in iskati poti za sodelovanje tudi tam, kjer se mogoče (politično) ne strinjamo," so še zapisali in vlado pozvali k "vnovičnemu tehtnemu razmisleku in k premišljeni odločitvi, ki naj temelji na enakopravni obravnavi vseh poslovnih subjektov, ki delujejo v Sloveniji ter na slovenske gospodarske interese na Kitajskem".

Poleg Vavpotiča so pod pismo podpisani še prvi podpredsednik Slovensko-kitajskega poslovnega sveta, nekdanji prvi mož Gorenja Franjo Bobinac, ki zdaj igra vidno vlogo v skupini Hisense-Gorenje, drugi podpredsednik Jure Tomc, ki ima v Hongkongu podjetje JT Business Development, specializirano za pomoč pri prodoru na trge jugovzhodne Azije ter Gašper Cotman iz Huawei Technologies, ustanovitelj in prvi mož visokotehnološke družbe Cosylab Mark Pleško, Saša Saje Wang iz družbe KF Finance in Daniela Voljč z ljubljanske ekonomske fakultete.