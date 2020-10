Kot je povedal, so bili policisti v torek zvečer iz celjske bolnišnice obveščeni, da so na zdravljenje sprejeli 36-letno žensko skupaj z otrokom, za kateri so sumili, da sta se zastrupili. V sredo zjutraj so prijeli 32-letnika, v preiskavi pa ugotovili, da jima je osumljeni ob druženju ponudil hrano, po zaužitju sta obe zapustili njegove prostore in se napotili domov. Med potjo jima je postalo slabo, zato sta stopili v stik s sorodniki in poiskali zdravniško pomoč.

Z zbiranjem obvestil so še ugotovili, da sta bili oškodovanki najverjetneje zastrupljeni s psihoaktivnimi snovmi oziroma pomirjevali. Vseh podrobnosti glede snovi, ki bi lahko bile uporabljene, ta trenutek še nimajo, saj čakajo na rezultate nacionalnega forenzičnega laboratorija. Turk je še dodal, da so osumljenca pred preiskovalnega sodnika s kazensko ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja poskusa umora in kaznivega dejanja grožnje privedli v petek dopoldne. Sodišče je medtem zanj že odredilo enomesečni pripor.