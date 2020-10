Jože P. Damijan o tem, da je ta vlada Slovenijo popeljala trideset let nazaj v obdobje pred osamosvojitvijo

»Ta vlada je tudi povsem predrugačila naše zunanjepolitične prioritete in nas nekako popeljala trideset let nazaj v obdobje pred osamosvojitvijo, v neke stare avtoritarne čase in v klub držav, ki zagovarja povsem drugačne vrednote. To so predvsem vzhodne, nekdanje komunistične države in kot angažiran državljan tega enostavno ne morem več tolerirati.«