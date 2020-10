Pristojne so pozvali, naj ravnanje policije v najkrajšem možnem času preiščejo, razjasnijo, sprejmejo ustrezne ukrepe in o njih obvestijo javnost. Vsi oškodovani pa naj čim prej sprožijo postopek pritožbe pri notranjem ministrstvu in pri tem poskrbijo za čim več dokazov, so zapisali.

V organizaciji so zaskrbljeni tudi nad po njihovi oceni omejevanjem svobode protestov. Sicer se zavedajo določenih omejevalnih ukrepov, namenjenim varovanju javnega zdravja v času širjenja bolezni covid-19, a so opozorili, da »vlada vendar nima povsem prostih rok in dovoljenja, da lahko potepta (mednarodne) standarde človekovih pravic«.