Na Hrvaškem so prejšnji četrtek potrdili rekordno število na novo okuženih, 542, tudi v nedeljo je bilo novih primerov več kot 500. Današnje številke so nekoliko nižje, a so opravili približno polovico manj testov kot med delovniki.

Glede na danes objavljena poročila županijskih štabov civilne zaščite je bilo največ novih okužb v Zagrebu, kjer so jih v preteklem dnevu potrdili 116. V vukovarsko-sremski županiji so našteli 17 novih primerov, v osiješko-baranjski 14 ter splitsko-dalmatinski županiji 10. Iz istrske županije so poročali o enem novem primeru, medtem ko v primorsko-goranski županiji niso zabeležili novih okužb.

Na Hrvaškem je trenutno 2712 aktivno okuženih z novim koronavirusom. V bolnišnicah se zdravijo 404 bolniki s covidom-19, med njimi jih je 27 na ventilatorjih, je še sporočil nacionalni štab civilne zaščite.