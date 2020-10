Lepoša in Grah Lazarjeva, ki bo delo opravljala kot v. d. direktorice, sta danes tudi že opravila primopredajo poslov. Lepoša je v predlogu za svojo razrešitev pretekli teden kot razlog navedel razloge osebne narave. Po poročanju medijev naj bi Lepoša obupal zaradi nemogočih razmer za delo, saj da ne more normalno delati v okoliščinah, kjer naj bi bilo vse podrejeno politiki. A na policiji so pretekli teden zanikali, da bi bil prvi mož NPU deležen kakršnih koli političnih pritiskov in poskusov vplivanja na njegovo delo.

Lepoša je bil na mesto v. d. direktorja NPU imenovan 29. julija, potem ko v. d. generalnega direktorja policije Jurič za vodenje ni izbral nobenega od dveh kandidatov, prijavljenih na razpis za direktorja NPU.

Lepoša je na položaju zamenjal dotedanjega v. d. direktorja NPU Igorja Lambergerja. Ta je na mestu prvega moža NPU 6. maja nasledil dotedanjega direktorja Darka Muženiča, ki ga je razrešil zdaj že nekdanji generalni direktor policije Anton Travner, Muženič pa razrešitev s tožbo izpodbija na sodišču.