Slovenska nogometna reprezentanca po zmagi nad Kosovom v Prištini (1:0) ostaja v resni igri za osvojitev prvega mesta v skupini 3 tretjega kakovostnega razreda lige narodov. O zmagovalcu skupine bi lahko odločal novembrski preizkus v Atenah z Grčijo, ki je po treh krogih tako kot Slovenija zbrala po sedem točk. Kosovo in Moldavija sta skoraj že odpisana in ostajata pri eni točki.

Slovenski selektor Matjaž Kek je dan pred tekmo v Prištini opozarjal, da reprezentanco Kosova sestavljajo izredno kakovostni posamezniki. »Pričakujem odprto in dobro tekmo. Kakšni športniki pa bi bili, če si ne bi želeli zmage. A podobna pričakovanja imajo tudi v taboru nasprotnikov,« je povedal Matjaž Kek, ki je izbral predvidljivo začetno enajsterico. Med vratnici se je vrnil najdražji nogometaš na zelenici stadiona v Prištini Oblak, v obrambi pa so bili Stojanović, Blažič, Mevlja in Balkovec, ki so sredino prijateljsko tekmo s San Marinom začeli na klopi. V udarni postavi je največje Kekovo presenečenje predstavljal sin hrvaških staršev Lovrić, ki je šele nedavno uredil vso dokumentacijo, da se je lahko pridružil slovenski reprezentanci. Na sredini igrišča so se zvrstili Rep, Bijol, Kurtić in Verbič, v konici napada pa je po poškodbi Šporarja zaigral Vučkić. Na mokrem igrišču je imelo kar nekaj igralcev težave z obutvijo, saj jim je drselo.

Kosovo je tekmo začelo s slabo popotnico, saj je v četrtek zvečer v Skopju ostalo brez sanj o premierni uvrstitvi na evropsko prvenstvo. Vse več kritik je deležen selektor Bernard Challandes, ki na zadnjih šestih tekmah ni dosegel zmage. Slovenija je nemudoma izkoristila nezanesljivost v domačih vrstah in z ambiciozno predstavo vršila pritisk. Kekovi varovanci so odločno iskali gol in zapretili po strelih Kurtića, Lovrića in Verbiča. Slovenija je bila nagrajena za vztrajnost po pogumni akciji Lovrića, ki je imenitno pobegnil na sredini igrišča in zaposlil Vučkića, da je žoga po njegovem diagonalnem strelu končala v mreži. Kosovo je bilo vse do slovenskega vodstva brez nacionalnega naboja in prepoznavne energije, ki sta značilna za državo iz nekdanje Jugoslavije, a proti koncu polčasa so tudi gostitelji začeli oblegati slovenska vrata. Izkazal se je Oblak, Verbič pa je imel v sodnikovem podaljšku veliko priložnost, da bi matiral nasprotnika, a se je nerodno zapletel z žogo.

Slovenija je v drugem polčasu prepustila pobudo Kosovu in brez prave igre izzivala nesrečo. Ko so gostitelji pletli obroč okoli slovenskega gola, so Kekovi varovanci trpeli, a bili dovolj zbrani v obrambnih nalogah, da je bilo lažje tudi vratarju Oblaku. Slovenska delegacija je po zmagi v Prištini odpotovala proti Kišinjevu, kjer jo v sredo zvečer čaka obračun z Moldavijo, ki je sinoči izgubila proti Grčiji (0:2).

Kosovo – Slovenija 0:1 (0:1) Strelec: 0:1 Vučkić (22). Stadion Fadila Vokrija, sodnik: Madley (Anglija), rumeni kartoni: Paqarada, Rashani; Stojanović. Kosovo: Murić, Hadergjonaj, Drešević, Aliti, Paqarada, Shala (od 84. Muslija), V. Berisha, Zhegrova, Celina, Zeneli (od 78. Kastrati), Kololli (od 83. Rashani), selektor: Challandes. Slovenija:Oblak, Stojanović, Blažič, Mevlja, Balkovec, Rep (od 55. Bohar), Bijol, Kurtić, Verbič (od 75. Skubic), Lovrić (od 85. Vetrih), Vučkić (od 85. Kramer), selektor: Kek. Igralec tekme: Sandi Lovrić (Slovenija). Streli v okvir gola: 3:2, streli mimo gola: 3:5, blokirani streli: 2:4, koti: 5:5, prepovedani položaji: 2:2, posest žoge (v odstotkih): 58:42, število podaj: 554:441, število natančnih podaj: 448:338, odvzete žoge: 42:44, prekrški: 8:14, število napadov: 113:114, število nevarnih napadov: 58:33.