Kako zelo nepredvidljiva je sezona 2020, se je spet potrdilo v Le Mansu. Na stezi, poznani predvsem po legendarnih 24-urnih dirkah, se je v zahtevnih deževnih razmerah prvega mesta razveselil Danilo Petrucci, ki je na deveti preizkušnji postal že sedmi zmagovalec na letošnjem elitnem motociklističnem prvenstvu motoGP. Dirkač Ducatija je bil od prvega kroga dalje v igri za najvišje mesto zmagovalnega odra, z uspehom pa je med drugim potrdil, da upravičeno velja za mojstra deževnih razmer. »Neverjetno je. Še vedno nisem povsem dojel, kaj mi je uspelo. Že zjutraj sem imel dober občutek, zato sem verjel, da zmorem priti do dobrega rezultata tudi v dežju,« je povedal Danilo Petrucci, ki je po lanski preizkušnji v Mugellu vpisal svojo drugo zmago v motoGP.

Prav dež je najbolj zaznamoval dirko na severozahodu Francije in poskrbel za nemalo razburljivih trenutkov in presenečenj. Že v prvi šikani uvodnega kroga je po zdrsu dirko predčasno končal Valentino Rossi, težave z motociklom so stopničk stale Jacka Millerja, neprevidnost in padec pa sta vrhunskega rezultata oropala tudi Alexa Rinsa, ki se je spogledoval celo z zmago. Daleč najslabši vtis sta pustila najboljša dirkača v skupnem seštevku letošnjega svetovnega prvenstva – vodilni Fabio Quartararo (Yamaha) in drugouvrščeni Joan Mir. Francoz je v kvalifikacijah dosegel celo najboljši čas, a zaradi prevelike previdnosti in bojazljivosti zasedel deveto mesto, še dve mesti slabše pa je s svojim suzukijem dirko končal Mir.

Je pa zato prijetno presenetil mlajši brat poškodovanega aktualnega svetovnega prvaka Marca Marqueza, Alex (Honda). Štiriindvajsetletnik, za katerega je to debitantska sezona v motoGP, je odvozil daleč najboljšo dirko v sezoni, saj je z 18. mesta napredoval vse do drugega in si pridirkal prve stopničke v karieri. »Začel sem daleč zadaj, z 18. mesta, a je bil motocikel dobro nastavljen. Zlahka sem prehiteval številne dirkače, nato pa sem naletel na skupino dirkačev, ki so me zadržali. Če do tega ne bi prišlo, bi se verjetno potegoval celo za zmago,« je dejal Alex Marquez, ki je pred včerajšnjim dnem najboljši izid dosegel s sedmim mestom v Misanu.