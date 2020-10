Da tudi v športu statistika ne igra nobene vloge, so se lahko na lastni koži prepričale rokometašice Krima. Do sobotne tekme so na šestih medsebojnih dvobojih z Metzem kar petkrat zmagale in le enkrat izgubile, a ta podatek ima tudi manjšo »lepotno napako«: vsi so bili odigrani med letoma 2008 in 2012, ko je bilo razmerje moči med kluboma drugačno kot zdaj.

Kljub koronavirusu je bilo v dvorani Omnisports z zmogljivostjo 4500 gledalcev po podatkih evropske zveze EHF kar 2648 ljudi. Gol Srbkinje Ane Kojić v četrti minuti za 1:0 je prinesel prvo in sočasno tudi zadnje vodstvo Krima na tekmi. Metz, 23-kratni prvak Francije, ki ima kar osem tujk iz sedmih držav (dve Hrvatici, po eno Slovenko, Nizozemko, Švicarko, Ukrajinko, Danko in Italijanko), je sredi prvega polčasa prvič povedel za pet (8:3), v 30. minuti za osem (18:10, 19:11).

V Metzu, kjer je nekoč blestela levoroka ostrostrelka Ana Gros (odšla je v Brest), je zdaj prva violina njena 22-letna rojakinja Tjaša Stanko. Štajerka in nekdanja igralka Krima je bila z osmimi goli brez zgrešenega strela prva strelka sobotne tekme, na kateri so si gostiteljice v 50. minuti prvič priigrale deset golov naskoka (31:21). Še pet minut pred koncem je prednost ekipe 37-letnega trenerja Emmanuela Mayonnada, ki je tudi selektor Nizozemk, zlatih z lanskega SP na Japonskem, znašal plus devet (24:33), v končnici pa so krimovke z delnim izidom 3:0 vsaj nekoliko omilile visok poraz.

»V obrambi nismo imeli razpoložene vratarke Risovićeve, ki je bila na uvodnih tekmah ena ključnih posameznic. Težavo smo imeli z zunanjo linijo Metza, ki je nismo mogli ustaviti. Edina pozitivna stvar je, da smo se borili do konca,« je dejal trener Uroš Bregar, ki bo prvo zmago v letošnji ligi prvakinj lovil v soboto v Stožicah, kamor prihaja zadnjeuvrščeni Bietigheim. Krimova Hrvatica Matea Pletikosić je dosegla šest golov iz sedmih strelov: »Dale smo vse od sebe, a se je v igri poznalo, da smo bile zaradi desetdnevne karantene brez treningov in tekem. V obrambi nismo bile tako suverene, kot znamo biti, prejele smo tudi nekaj lahkih golov. Tudi v napadu nam ni šlo in na koncu smo izgubile.«

Skupina A, 4. krog: Metz – Krim 33:27 (19:11), Kristiansand – CSM Bukarešta 30:25 (14:12), Bietigheim – Rostov Don 31:32 (16:17), Esbjerg – Ferencvaroš 21:24 (13:9), vrstni red: Kristiansand (–1) 6, Rostov Don (–1) 5, Metz (–1) in Bukarešta (–1) po 4, Esbjerg (–1) in Ferencvaroš (–2) po 2, Krim (–1) 1, Bietigheim 0.