Navijači Radomelj so izza ograje z bobni in glasnim navijanjem proslavili deveto zaporedno zmago svojega moštva, ki ostaja na prvem mestu druge slovenske lige. Radomlje so v derbiju enajstega kroga s 3:1 premagale Nafto.

Tekmeca sta se nazadnje srečala junija v polfinalu slovenskega pokala, ko so bili na nevtralnem igrišču spretnejši Lendavčani. Tokrat so Radomlje povedle z 2:0, v drugem polčasu pa so gostje pritisnili in bili blizu izenačenja. Kazen za neučinkovito igro je sledila tik pred koncem, ko so Radomljani potrdili novo zmago, s katero so zadržali prednost pred zasledovalci. Vodilno moštvo druge lige ima najuspešnejšo obrambo, ki je na enajstih tekmah prejela samo osem golov.

Drugouvrščena Krka iz Novega mesta ima štiri točke zaostanka, a tekmo manj, saj je včerajšnji obračun v Šmartnem odpadel zaradi poplavljenega igrišča. Tretjeuvrščeni Dob je imel srečo, da je doma strl odpor Fužinarja. Šipek se je pod odločilni zadetek podpisal v sodnikovem podaljšku. Hit jesenskega dela prvenstva so Brežice, ki so dosegle osmo zaporedno zmago. Lanska prvoligaša Triglav in Rudar sta v skromni formi in sta na sredini lestvice.

2. SNL, 11. krog: Radomlje – Nafta 3:1 (2:0), Bilje – Krško 0:0, Dob – Fužinar 3:2, Dekani – Primorje 3:0, Triglav – Brda 4:2, Rudar – Drava 3:3, Brežice – Beltinci 2:1, prestavljeno: Šmartno – Krka.