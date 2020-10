Pred dvanajsto dirko v skrajšani sezoni je Nizozemec Jeffrey Herlings, svetovni prvak v MXGP iz leta 2018, uradno sporočil, da v letu 2020 ne bo več nastopal. Herlings, ki je do poškodbe na drugi dirki v Faenzi v Italiji v začetku septembra suvereno vodil v skupnem seštevku za SP (263 točk, Cairoli 241, Gajser 237), nato pa izpustil vse naslednje dirke, se je odločil za zdravljenje poškodbe. A ne tiste, ki je bila posledica septembrskega padca (vrat in hrbet), ampak noge, zaradi katere je imel težave že prejšnjo sezono. »Odločil sem se, da izpustim preostanek sezone 2020. Celo leto se že mučim s poškodbo, mislim, da je najbolje, da to zdaj pozdravim, preden spet sedem na motor. Naslednji teden me čaka operacija, po kateri upam, da bom lahko sedel na motorju brez bolečin, kar bi bilo prvič po dveh letih,« je na družbenih omrežjih zapisal poškodovani Jeffrey Herlings.

Na včerajšnjih dopoldanskih kvalifikacijah v predmestju Madrida pri zgolj osmih stopinjah Celzija je Tim Gajser osvojil prvo mesto, njegov najnevarnejši zasledovalec Antonio Cairoli pa šele 16. Dirka na povsem novi progi s trdo podlago in s krogom dolžine 1720 metrov, ki je prvič v koledarju SP, je potekala pri 16 stopinjah, slovenski šampion pa je seveda lahko prvi izbiral startno mesto. Izbral je najbolj notranji položaj, a spet je startal slabo in takoj padel na sedmo mesto, na prvega pa se je med 22 vozniki takoj prebil komaj 19-letni Španec Jorge Prado. Gajser se je po treh krogih prebil na tretje mesto, na katerem je ostal do konca prve vožnje in osvojil 20 točk, ostal pa je brez moštvenega kolega Mitcha Evansa, ki je padel po predolgem skoku, si zlomil roko in v drugi vožnji ni več nastopil.

Prado je tudi v drugo najbolje startal, Gajser spet ni blestel (peto mesto), a je že po dvajsetih sekundah prišel takoj za Španca. Tudi druga vožnja je bila – tako kot prva – precej dolgočasna, saj ni bilo večjih prehitevanj in sprememb vrstnega reda, 24-letniku iz Pečk pri Makolah pa tudi manjša napaka (zapeljal je izven steze) po slabih 20 minutah ni ogrozila drugega mesta tako v drugi vožnji kot skupno za VN Španije. Jorge Prado je suvereno dobil tudi »drugi polčas« dirke in se z novimi 50 točkami prebil na četrto mesto za SP: »Vsaka zmaga je čudovita, še posebej pa na domači progi. To je bila moja prva v Španiji, zato sem še toliko srečnejši. Na domačo progo sem prišel z namenom, da naredim natanko to, kar mi je potem tudi uspelo – zmagati v obeh vožnjah. Obakrat sem odlično startal in odlično vozil ter pokazal in dokazal, da sem tukaj najboljši.«

Tim Gajser je na VN Španije osvojil drugo mesto z enakim izkupičkom (42 točk) kot Francoz Romain Febvre (oba po eno drugo in eno tretje mesto), vendar je imel Slovenec boljši dosežek v finalni vožnji. Aktualni svetovni prvak je imel pred včerajšnjo preizkušnjo v Španiji 11 točk prednosti pred Cairolijem in 30 pred Švicarjem Jeremyjem Seewerjem, od včeraj pa jih ima 24 oziroma 45. »V prvi vožnji nisem najbolje startal, vendar sem že v prvem krogu pridobil nekaj mest. V nadaljevanju sem poskušal z napadi, storil nekaj manjših napak, potem pa sem se zadovoljil s tretjim mestom. V drugi vožnji je bilo zelo podobno, s končnim razpletom pa sem vseeno zadovoljen,« je ocenil Tim Gajser.

V MX2 je Jan Pancar osvojil štiri točke: v prvi vožnji eno (20. mesto), v drugi pa tri (18.). V skupnem seštevku za SP je dvajseti z 78 točkami. Naslednja dirka bo v nedeljo za VN Flandrije v Lommelu v Belgiji.