Na tretje mesto pa se je uvrstil član Dobre države in ob podpori liste Neodvisno Velenje Benjamin Strozak, ki je prejel 12,10 odstotka glasov.

Dermol, ki od avgustovske smrti večletnega velenjskega župana Bojana Kontiča začasno vodi občino, je v predvolilni kampanji napovedal nadaljevanje uresničevanja razvojne vizije mesta, ki sta jo oblikovala Kontič in njegov predhodnik Srečko Meh, to pa je vizija dinamičnega mesta, ki ga odlikujeta močna solidarnost in visoka kakovost življenja. »Velenje mora ostati mesto vseh njegovih ljudi,« je dejal.

V nocojšnji izjavi za medije pa je povedal, da je z volilnim rezultatom zadovoljen, saj se je pokazalo, da je SD prepoznaven v Velenju. »Volivci so prepoznali moje dosedanje delo. Kot novi župan se bom najprej pogovoril s svojimi najožjimi sodelavci, s katerimi bom začrtal prihodnost Velenja. Načrtujem tudi organizacijskega spremembe,« je napovedal Dermol.

Glede prestrukturiranje Šaleške regije pa je ocenil, da bo to izjemna priložnost za mlade in inovativne ljudi, pomembna pa bo podpora gospodarskih subjektov. Prestrukturiranje bo njihova priložnost, meni Dermol. Volilno kampanjo pa je ocenil kot nenavadno, saj sta se njegova protikandidata bolj ukvarjala z njim, kot z vsebino kampanje.

Koželj pa je volilni izid označil kot tekmo, ki jo je primerjal z nogometno tekmo. »Igralci iz tretje, četrte lige smo igrali proti ekipi Barcelone, ki ima veliko denarja, odličnega selektorja. Ob tem smo igrali še na njihovem terenu, z njihovimi sodniki. Smo pa v tem času dobili veliko gledalcev in navijačev. To je bil prvi polčas, upam, da v drugem polčasu gledalce prepričamo, da smo dobra ekipa,« je dejal Koželj. S tem je napovedal, da se bo čez dve leti znova podal v boj za županski stolček.

Strozak pa je ocenil, da so volitve odločili tisti volivci, ki so ostali doma. Žal mu je, da v njegovem programu niso prepoznali dovolj, da bi šli na volišča, ker bi se dalo v Velenju marsikaj spremeniti. Kot je dodal, je z rezultatom kljub vsemu zadovoljen. »V mesecu dni smo dosegli maksimum. Ve se, koliko sredstev smo imeli mi, koliko pa zmagovalec, ki je izkoristil ves občinski aparat,« je še dejal Strozak.

Volilna udeležba pa je bila 33,18-odstotna.

Čas pred volitvami je zaznamovala pritožba Koželja in Strozaka na skupno občinsko upravo Saša Velenje zaradi brezplačnih plakatnih mest. Velenjska občina namreč ni v roku, ki je določen v zakonu o volilni in referendumski kampanji, torej najkasneje 60 dni pred dnem glasovanja, javno objavila pogojev za pridobitev pravice do uporabe prej navedenih plakatnih mest. Tako je občina oz. njena odgovorna oseba opustila dolžno ravnanje, saj ni pravočasno zagotovila možnosti osnovnega informiranja javnosti o kandidatih z možnostjo plakatiranja.

S tem je občina oz. kandidat Dermol, po mnenju predstavnikov županskih kandidatov zaradi omejitve v enakopravno možnost plakatiranja nedopustno posegel v samo naravo volilne pravice, tako aktivne kot pasivne, ki je ustavna pravica in predstavlja bistvo demokracije ter demokratičnega odločanja, so pojasnili pritožniki.