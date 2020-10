Zaradi obilnega deževja so danes do 18. ure zabeležili skupno 12 dogodkov, in sicer na območjih občin Brezovica, Celje, Domžale, Dravograd, Kočevje, Ljubljana, Prevalje, Slovenske Konjice, Tržič, Vrhnika in Zreče. Meteorna voda je v večini primerov zalila prostore oziroma ogrožala objekte. Na terenu posreduje 14 gasilskih enot, od tega tri poklicne, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Po podatkih Arsa je do 17.30 na Voglu padlo 43 centimetrov snega, na Vršiču 27 centimetrov, na Pavličevem sedlu 16 centimetrov in v Bohinjski Češnjici devet centimetrov. Zvečer se bo meja sneženja predvidoma še nekoliko spustila, snežiti bo začelo tudi nad okoli 700 metri na Koroškem, Notranjskem in Kočevskem.

V predelih nad okoli 800 metri bo tudi v noči na ponedeljek nevarnost snegoloma, padavine pa bodo v drugi polovici noči oslabele.

Obenem najmočnejši sunki burje v Vipavski dolini dosegajo hitrost okoli 100 kilometrov na uro. Burja na Primorskem se bo predvidoma v naslednjih urah nekoliko okrepila in bo na izpostavljenih legah v sunkih dosegala hitrost med 100 in 120 kilometri na uro. Proti jutru pa bo začela slabeti, so še sporočili.

V ponedeljek se bo na zahodu postopoma jasnilo, na vzhodu pa bo ostalo zmerno do pretežno oblačno. Ponekod bo še pihal šibak severnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.