Virus in molitve

»Virus se širi predvsem v zaprtih prostorih. Pri nakupih, javnem prevozu ali frizerju ni večjih prenosov. Največ okužb najdemo na praznovanjih, večjih prireditvah ali verskih slovesnostih. V šolah in vrtcih pa je tveganje manjše,« je izjavil minister za zdravstvo. Da, uganili ste, to ni izjava našega ministra za zdravje Tomaža Gantarja. On se v obilici dela z razsulom v stranki in izpolnjevanjem koalicijskih obveznosti ne pojavlja prav veliko v javnosti, ko je treba pojasniti, kako se vede virus.