Po vzporednih volitvah na Dunaju slavi SPÖ, hud poraz za svobodnjake

Na današnjih deželnozborskih volitvah so v skladu s pričakovanji zmagali socialdemokrati (SPÖ) z 42 odstotki glasov, kažejo vzporedne volitve avstrijske radiotelevizije ORF po zaprtju volišč ob 17. uri. Po drugi strani so svobodnjaki (FPÖ), ki so leta 2015 osvojili 30 odstotkov glasov, utrpeli hud poraz z le desetodstotno podporo.