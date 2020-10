Ali bo Rafael Nadal osvojil 20 turnir za Grand slam, še trinajstega v Parizu in se po številu zmag izenačil z Rogerjem Federerjem? Ali bo Novak Đoković postal prvi teniški igralec, ki bo na vseh turnirjih velike četverice zmagal vsaj dvakrat in svojo bero povečal na številko 17? Ali bo Nadal slavil še stoto zmago na igriščih Rolanda Garrosa? Ali bo Đoković v sezoni 2020 še naprej ostal neporažen, če izključimo diskvalifikacijo na odprtem prvenstvu Amerike? Vsekakor zanimiva statistična vprašanja, ki so poskrbela, da smo si ljubitelji tenisu nedeljsko deževno popoldne rezervirali za ogled že 56 medsebojnega obračuna med trenutno prvega in drugega igralca na svetovni računalniški lestvici ATP. In nad odločitvijo nismo bili razočarani. Bolj veseli pa so popoldan zaključili navijači Nadala.

Nadal Srbu »zavezal kravato« Pred današnjim obračunom je Srb v medsebojnih tekmah vodil z rezultatom 29:26. Ker je pred začetkom dvoboja deževalo tudi v Parizu, se je finale prvič v zgodovini Pariza odigralo pod zaprto streho osrednjega stadiona. Premično streho imajo organizatorji na voljo od letos. Čeprav igrišča v Parizu veljajo za Nadalovo »dnevno sobo«, kjer je do današnjega dne slavil na 99 dvobojih, izgubil pa je zgolj dvakrat, so letošnje razmere v Parizu, zaprta streha še dodatno, poskrbele, da je bil pred finalom rahel favorit Đoković. Ni pa bilo pričakovati, da bi se Španec predal že pred začetkom, ravno nasprotno, nq igrišče je stopil motiviran, da vsem še trinajstič pokaže, kdo je kralj peska. Prvi igralec sveta Đoković je že takoj nakazal kakšna bo njegova današnja taktika. V prvi servisni igri je kar petkrat skušal točko osvojiti s skrajšanim udarcem, a Španec se je na dvoboj odlično taktično pripravil in takoj vzel servis nasprotniku. Nadal se nato v prvem nizu na pohodu do trinajstega naslova v Parizu ni ustavljal. Prvi niz je zaključil z neverjetnim rezultatom 6:0, kar se je na njunih medsebojnih srečanjih zgodilo šele drugič, da je eden izmed igralcev nekomu »zavezal kravato«. Tudi edini dosedanji takšen podvig je uspel Nadalu, ki je Đoković kravato zavezal tudi lani v prvem nizu finala v Rimu. Čeprav je bil rezultat v prvem nizu povsem na strani Španca, pa teniška igra ni bila tako enostranska, kot to kaže rezultat. Prvi niz je trajal 45 minut in priča smo bili številnim vrhunskim potezam in izmenjavam, a v ključnih trenutkih je bolje deloval Španec, ki je izkoristil tri izmed šestih priložnosti za break, na svoj servis pa je ubranil vse tri priložnosti Srba. O izjemno zanesljivi igri Nadala v prvem nizu pa priča podatek, da je Španec storil zgolj dve neizsiljeni napaki, njegov nasprotnik pa enajst več. Po številu neubranljivih udarcev sta bila skoraj izenačena, 11:10 je bil rezultat v korist Srba.

Španec ostal praktično nezgrešljiv Ker je šlo za najstarejši finale v zgodovini odprtega prvenstva Francije, teniška igralca sta skupaj štela dobrih 67 let, je bilo za pričakovati, da »enosmerni« promet v prvem nizu še ne bo pomenil konec dvoboja. Oba igralca premoreta dovolj izkušenj, da en dobljeni niz ne odloči celotnega dvoboja. 33-letni Srb je to pokazal že v prvi igri nadaljevanja, ko se je zopet moral soočiti z žogico za odvzem servisa, a je nanjo reagiral izvrstno in se je po dobrih 50 minutah dvoboja prvič pojavil na rezultatski tabeli. 34-letnika na nasprotni strani mreže to ni zmedlo in je tudi v drugem nizu nadaljeval z izjemno zanesljivo igro. Večinoma uspešno je odgovarjal na Đokovićeve številne skrajšane žogice. Španec je tudi v celotnem drugem nizu storil zgolj štiri neizsiljene napake in na tak način povsem onemogočil nasprotnika, kar je Đoković s frustracijami večkrat pokazal tudi na igrišču, saj kar ni mogel verjeti, da vse žogice Nadala pristanejo v igrišču. Tudi tiste, ko se je reševal iz nemogočih položajev. Drugi niz se je po 50 minutah končal z izidom 6:2 za Nadala, razmerje točk do tega trenutka pa je bilo 66:44.