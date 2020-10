Danes 43 let star kuhar in vodja hotela Jörg L. iz kraja Bergisch Gladbach se je na svojo hčer prvič spravil leta 2017, ko je bila stara tri mesece, spolno zlorabo pa je prekinila šele njegova aretacija oktobra lani. V torek ga je sodišče spoznalo za krivega 79 točk po obtožnici, vključujoč spolno zlorabo in posilstvo otroka ter posesti in razpečevanja fotografij in videov zlorabljenih otrok, na večini katerih je bila njegova hči. Bolj ali manj vse svoje napade nanjo je namreč dokumentiral. Najprej bo dvanajst let prebil za rešetkami, po prestani kazni pa ga čaka še preventivni pripor, kar pomeni, da najverjetneje nikoli ne bo prišel na prostost. Nekaj od zločinov je po poročanju nemških medijev izvedel v sostorilstvu z drugim moškim, 27-letnim nekdanjim vojakom, ki je na srečanja pripeljal tudi svojo hčer in pastorka. Maja so ga obsodili na deset let zapora.

Razbili največjo mrežo pedofilov »Sosedje so jih opisali kot prijetno, normalno družino,« je za Deutsche Welle (DW) povedala Lisa Wagner, ena od policistk, ki so proti koncu oktobra lani pri pedofilu opravili hišno preiskavo. Ko so preiskovalci sledili fotografijam in posnetkom, ki jih je moškim delil po spletnih klepetalnicah in forumih, so razkrinkali eno največjih pedofilskih mrež v zgodovini države s 30.000 osumljenci. Posebna enota 130 kriminalistov je prečesala na tisoče grozljivih fotografij in na stotine ur posnetkov nasilnih spolnih napadov, nekaj jih je to tako zaznamovalo, pretreslo in razburilo, da so morali vzeti bolniški dopust. Grozljive podobe bodo za vedno nosili s seboj. Prek Jörga L. so identificirali 87 osumljencev, iz njihovih domov odstranili kakih 50 otrok, najmlajši je trimesečni dojenček, je za medije potrdil deželni tožilec Markus Hartmann. Vsak od teh osumljencev je preiskovalce vodil do še več nepridipravov, šele konec junija pa je postalo jasno, kako zelo razvejana je bila ta pedofilska mreža. »Gre za povsem novo dimenzijo zločina, ki me sili na bruhanje,« je za DW število 30.000 potencialnih osumljencev komentiral deželni pravosodni minister Peter Biesenbach. »Iz varne anonimnosti interneta jih bomo izbezali na plano,« so odločeni preiskovalci. Nemški organi so v preiskavi sodelovali tudi s kolegi iz tujine, saj so številni osumljenci v spletnih klepetalnicah sodelovali iz drugih držav.

Preventivni pripor Za nevarne storilce nasilnih in spolnih kaznivih dejanj nemška zakonodaja dopušča tako imenovani preventivni pripor. Ta lahko obsojence, ki pomenijo grožnjo javnosti, tudi po prestani kazni zadrži za zapahi, v teoriji celo do konca življenja. Za ta edinstveni varovalni ukrep je evropsko sodišče ugotovilo, da je v neskladju s človekovimi pravicami. V Nemčiji so zatem pogoje za njegovo odredbo dodatno zaostrili, saj zdaj velja le v primerih, ko gre za ogrožanje človeškega življenja in telesa, obsojence pa po prestani kazni namestijo v ustanovo, ločeno od zapora.