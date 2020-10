Ponekod v tujini so silvestrovanja na prostem ocenili kot preveliko tveganje za širjenje koronavirusa, zato so jih že odpovedali. V Ljubljani pa si želijo ob upoštevanju jasnih smernic in priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje izvesti tradicionalne decembrske množične dogodke na prostem. (Foto: Matjaž Rušt)