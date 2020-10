O kakšnem dialogu z ljudstvom ni govora, čeprav smo se ravno državljani ob prvem valu epidemije spomladi izkazali kot izredno kooperativni in vredni zaupanja. Danes pa nas politika zmerja, da nismo poslušni. Janša je celo izjavil, da pet odstotkov prebivalstva, to je 100.000 ljudi, ne upošteva navodil vlade. Skratka, vlada je s svojim načinom komuniciranja s prebivalci ustvarila konflikt, ki mu ni videti konca.

Menim, da je vzrok takšnemu konfliktnemu stanju na relaciji vlada–ljudstvo v tem, da Janša epidemijo izkorišča za dosego svojih ciljev po preureditvi celotne države, zato ruši vse podsisteme države, medije, kulturo, zunanjo politiko in tako dalje. Ali gre v tem primeru celo za državni udar, ki ga izvaja sam predsednik vlade? Moje mnenje je pritrdilno, ker se to dogaja mimo ustave, parlamenta in volje ljudstva. Gre torej za avtokracijo, ki je samo uvod v diktaturo. Uveljavlja se volja samo enega človeka in ene ideologije.

Slovenija se je po mojem mnenju znašla v zelo nevarni fazi, zato bi morala politika v sedanji situaciji ustaviti vse reforme in se posvetiti zgolj ukrepom proti koronavirusu. Prepričan sem, da bi državljani takšen preobrat pozdravili in ga množično podprli. Prioriteta v današnji situaciji je naše zdravje in ne kulturna revolucija. Tudi ne boj proti kulturnemu marksizmu, ki ga Janša po vzoru na Breivika stalno ponavlja.

Kakor pa poznamo Janšo, bo verjetno takšen način vladanja nadaljeval, kar bo vodilo v poglabljanje razdora in verjetne hujše konflikte s prebivalstvom. Ne smemo pozabiti, da je Janša v Sloveniji edini politik, ki je proti lastnemu narodu že uporabil brutalno silo z vodnimi topovi in pretepanjem ter aretacijami protestnikov (leta 2013). To se ponovno dogaja tudi danes, ko policijo vodi agresivni Hojs in nam prebivalcem javno grozi prek medijev.

Vprašamo se lahko, kam smo prišli. Še pomembnejše je vprašanje, kam nas to vodi.

Gorazd Cuznar, Črnomelj