Boštjan Rigler, član uprave Darsa, odgovoren za gradnjo in obnovo avtocest: Zastojem se ne bo mogoče izogniti

Ko beseda nanese na slovenske avtoceste, je seznam tistih, ki imajo kakšno pripombo, dolg. Tako na račun zastojev kot gostega tovornega prometa in obnov ob neprimernem času. Za gradnjo in obnovo avtocest so odgovorni pri Družbi za avtoceste Republike Slovenije. Pogovarjali smo se s članom uprave Boštjanom Riglerjem, odgovornim za gradnjo in obnovo avtocest.