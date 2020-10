Okužba z virusom HPV je namreč najpogostejša pri mladostnikih in mladih odraslih, starih od 15 do 25 let, so v sporočilu za javnost pojasnili v ljubljanskem zdravstvenem domu za študente.

Že šesti cepilni dan bo namenjen vsem, ki se proti okužbi s tem virusom še niso cepili ter tudi vsem tistim, ki želijo opraviti cepljenje z drugim oz. tretjim odmerkom. Kot so poudarili v zdravstvenem domu, je za dosego dolgoročne zaščite proti virusu HPV namreč treba izvršiti celotno predpisano shemo cepljenja.

Obvezno se je treba naročiti Na brezplačno cepljenje vabijo študentke zamudnice, rojene leta 1998 in mlajše, ki še niso bile cepljenje ter samoplačniško vse ostale študentke in študente, ki se želijo zaščititi pred okužbo s HPV. Cepljenje bo potekalo v Zdravstvenem domu za študente na Aškerčevi 4 v Ljubljani. Študenti se bodo morali za cepljenje obvezno predhodno naročiti od 5. do 12. oktobra, na elektronski naslov cepljenje@zdstudenti.si, kjer je potrebno navesti ime in letnico rojstva. Okužba z virusom HPV je največkrat sicer prehodna in mine brez večjih posledic, v nekaterih primerih pa je dolgotrajna in lahko povzroči nastanek genitalnih bradavic, predrakavih in rakavih sprememb materničnega vratu, zunanjega spolovila in zadnjika ter ustno-žrelnega prostora pri obeh spolih, so opozorili.