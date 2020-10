Vlada je na včerajšnji dopisni seji sprejela nov odlok o ustanovitvi in nalogah urada za demografijo. V njem je spremenila določilo, kdo bo vodil urad za demografijo. Po novem to ne bo minister brez resorja, kot je bilo določeno v avgusta sprejetem odloku, temveč direktor. Čeprav po koalicijski pogodbi vodenje urada za demografijo pripada DeSUS, sprememba odloka s stranko upokojencev ni bila usklajena, oziroma njen začasni zastopnik, minister za zdravje Tomaž Gantar, o predlogu pred sejo vlade ni bil obveščen.

Nekateri naši sogovorniki iz DeSUS novi odlok razumejo kot ponovni napad Janeza Janše oziroma kot poskus discipliniranja stranke. Kot enega od razlogov za najnovejšo premierjevo odločitev navajajo njegovo nezadovoljstvo nad poslanci DeSUS, ki so mu postavili ultimat, da se mora odpovedati ministrici za kmetijstvo Aleksandri Pivec , če želi obdržati njihovo podporo. Nekateri ne izključujejo niti, da je novi odlok pritisk na stranko, da na svoje čelo ne bi ponovno postavila Karla Erjavca. V DeSUS je bilo namreč mogoče slišati napovedi, da bi vodenje urada za demografijo kot minister prevzel na novembrskem kongresu izvoljeni novi predsednik stranke, kot je znano, pa so odnosi med Janšo in Erjavcem zelo ohlajeni.

Na to kaže tudi današnji tvit DeSUS. »Urad za demografijo bo vodil direktor, je bilo sprejeto na dopisni seji vlade. Ta bo s svojim delom začel 15. januarja 2021. Odločitev, nujna za sprejem na dopisni seji, v soboto popoldne ... o tem bomo še razpravljali,« so zapisali v stranki upokojencev.

Prispele tri kandidature

Včeraj se je sicer iztekel rok za oddajo kandidatur za predsednika DeSUS. Po neuradnih informacijah so prispele tri kandidature (jutri naj bi sicer prispela pošta še nekaterih odborov, vendar kakšnih pomembnejših sprememb ne pričakujejo). Poleg Erjavca se za vodenje stranke po navedbah naših virov potegujeta še načelnik upravne enote Murska Sobota Dominik Šteiner in Srečko Felix Krope, bivši vodja pokrajinskega odbora Podravje, ki je julija izstopil iz DeSUS in se nato v stranko spet včlanil.

»Mi si želimo predvsem, da bo novi predsednika član oziroma članica, ki je že vsaj pet let v stranki, in da ima določene izkušnje z vodenjem, če že ne stranke, pa vsaj kake druge institucije v državi,« je pred dnevi dejal vodja poslancev DeSUS Franc Jurša. Tudi začasni zastopnik stranke upokojencev Tomaž Gantar je v sobotnem intervjuju za Dnevnikov Objektiv ocenil, da bi morala predsedniško mesto zasesti prepoznavna in izkušena oseba, ki pozna strankarsko življenje in koalicijska dogajanja. Ob tem pa je dodal, da je krog kandidatov, ki izpolnjujejo te kriterije in bi lahko reševali stranko iz sedanjega težkega položaja, zelo omejen. Statut DeSUS sicer dopušča, da tretjina delegatov kandidata predlaga na samem kongresu, a se to doslej še ni zgodilo in Gantar takšni rešitvi pripisuje kaj malo možnosti.