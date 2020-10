Meja sneženja se bo na severu že dopoldne spustila na okoli 800 metrov nadmorske višine, popoldne in zvečer pa bo ponekod lahko snežilo do okoli 500 metrov nad morjem. Ponoči bodo padavine postopno ponehale.

V ponedeljek bo na Primorskem precej jasno z burjo, drugod bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo jasnilo. Jutranje temperature bodo od 2 do 7, v alpskih dolinah okoli 0, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 6 do 12, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.