Na poti v tempelj je avtobus s 65 verniki na krovu trčil z vlakom, pri čemer je življenje izgubilo najmanj dvajset ljudi, 30 naj bi jih bilo ranjenih, lokalne medije povzema francoska tiskovna agencija AFP. Nesreča se je okoli osmih zjutraj po lokalnem času pripetila kakšnih 60 kilometrov vzhodno od tajske prestolnice Bangkok.

Fotografije s kraja nesreče kažejo na kaos – zmečkani deli vlaka in avtobusa so razmetani po tleh, na tračnicah ležijo trupla, okoli njih so razsejane njihove stvari. Avtobus je ob nesreči prevrnilo na bok, reševalne ekipe so si morale pomagati z žerjavom, da so ga obrnile in iz njega reševale žrtve.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je Tajsko predlani uvrstila na drugo mesto seznama z največ smrtnimi žrtvami v prometu na svetu. Tajske ceste so tako smrtonosne zaradi prevelike hitrosti voznikov, opitosti za volanom, slabega nadzora policije ... Med žrtvami so sicer povečini motoristi.