Najprej so ga podaljšali do 7. junija, potem do 6. septembra in 3. januarja prihodnje leto, sedaj pa še do konca maja 2021.

Zadnje podaljšanje zaprtja je podprla tudi organizacija, ki zastopa 51.000 gledaliških igralcev in odrskih delavcev. Broadwayska gledališča so prejšnjo sezono pred koronavirusom privabila 15 milijonov gledalcev in zaslužila 1,8 milijarde dolarjev.

Pred Broadwayjem je Metropolitanska opera naznanila, da prvič v svoji 140-letni zgodovini odpoveduje celotno sezono in se namerava vrniti šele septembra prihodnje leto.