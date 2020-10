»Nekatere skupine, katerih člani so stali na Trgu republike, držali varnostno razdaljo in nosili maske, je policija brez tehtnega razloga izbrala kot tarče. Kljub upoštevanju vseh ukrepov jih je posebna policijska enota napadla brez predhodnega opozorila, jih zbila na tla in jih odvlekla za policijske kordone. Večina jih ima več modric, nekatere so popisali, nekaj pa jih je policija celo odpeljala na policijsko postajo,« so zapisali v , ki so ga posredovali tudi na Generalno policijsko upravo.

Kot so nadaljevali, so protestniki v znak solidarnosti s pridržanimi premaknili na Trdinovo ulico pred Policijsko postajo Ljubljana Center, kjer je udeležence pričakalo več pripadnikov posebne policijske enote. Protest je nekaj časa potekal mirno, nato pa se je začela enota policije premikati navzgor po Trdinovi ulici in zajemati ljudi, ki so jih nato popisovali, med drugim tudi upokojence in mlajše osebe, ki so jih ločili od staršev.