Kot so sporočili iz urada vlade za komuniciranje, bo z 12. oktobrom na rdečem seznamu manj hrvaških in avstrijskih administrativnih enot, Italija v celoti ostaja na oranžnem seznamu.

Za Avstrijo bo rdeči seznam veljal za prihod iz administrativne enote Dunaj. S Hrvaške bodo na rdečem seznamu enote Brodsko-posavska, Dubrovniško-neretvanska, Liško-senjska, Požeško-slavonska, Splitsko-dalmatinska in Virovitiško-podravska, na Madžarskem pa enote mesto Budimpešta, Csongrad-Csanad, Gyor-Moson-Sopron, Pest in Vas.

Omejitev bo veljala za po eno administrativno enoto v Bolgariji, na Danskem, Portugalskem, v Estoniji in Litvi ter za več enot iz Francije, Irske, Nizozemske in Švice ter za številne iz Romunije in Združenega kraljestva.

Vlada je s ponedeljkom na rdeči seznam držav, za katere za ljudi ob vstopu v Slovenijo velja karantena, razen z negativnim testom ali izjemami, uvrstila Belgijo, Češko, Islandijo, Luksemburg in Španijo.

Rdeči seznam bo še naprej veljal za vstop v Slovenijo iz številnih tretjih držav, med njimi so denimo Bosna in Hercegovina, Črna gora, Kosovo, Severna Makedonija, Rusija in ZDA.